رئيس الدولة يعاين مكان حادث تصادم قطارين بالعاصمة، ويصرح: "ما وقع سببه خطأ بشري.. ويجب تحميل المسؤوليات"

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تحوّل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، إلى منطقة جبل الجلود بالعاصمة، وتحديدا قرب مستودعات الشركة التونسية للسكك الحديدية، أين جد حادث اصطدام بين قطارين خلف عددا من الجرحى.وحسب شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، اعتبر رئيس الدولة أن "ما وقع اليوم سببه خطأ بشري"، مضيفا أنه ما كان للحادث أن يحصل لو قام الأفراد بمسؤولياتهم على الوجه المطلوب، مشددا على "ضرورة تحميل المسؤولية للأشخاص الذين لم يقوموا بدورهم".وكان الرئيس مرفوقا خلال تلك الزيارة بوزير النقل وعدد من المسؤولين بالشركة.كما تحول رئيس الدولة الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، أين نقل عدد من المصابين جراء الاصطدام لتلقي الإسعافات. وقال وزير الصحة، علي المرابط، إنه تم نقل أكثر من 70 مصابا إلى هذا المستشفى، مع نقل مصابين آخرين الى مستشفيات أخرى.واطمأن رئيس الدولة على حالات بعض المصابين، مشددا على أن سبب الحادث "التهاون وعدم الشعور بالمسؤولية". وقال في هذا الصدد "من يتهاون بأرواح التونسيين يجب أن يتحمل مسؤوليته".وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، قد ذكرت في وقت سابق في بلاغ لها، أن 77 شخصا من ضمن المصابين في حادث اصطدام قطارين جدّ على مستوى مستودع فرحات حشاد، قد غادروا المستشفيات في حين بقي 7 آخرون تحت المراقبة الطبية.وتتمثل صورة الحادث في اصطدام قطار المسافرين المتوجّه من محطّة الرياض نحو محطّة تونس بقطار خال من المسافرين كان متوجّها من محطّة تونس نحو المستودع، حسب بلاغ أصدرته الشركة مساء الاثنين.وفتحت الشركة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات، وفق ذات البلاغ.