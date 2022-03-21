تصفيات مونديال 2022: لاعبو المنتخب التونسي يجمعون على ضرورة التالق في لقاء باماكو قبل موقعة رادس

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اجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خلال انطلاق الحصة التدريبية التي اجراها مساء اليوم الاثنين بالملعب الفرعي برادس تحسبا لمباراة ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكاس العالم قطر 2022 والتي ستجمعه بنظيره المالي يوم الجمعة القادم بالعاصمة باماكو على ضرورة التركيز التام وبذل قصارى الجهود من اجل تحقيق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة في رادس يوم 29 مارس الجاري.واكد قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني ان "اللاعبين ينتظرون لقاء الجمعة ضد مالي بفارغ الصبر باعتبار اهميته الجوهرية في التاهل الى المونديال حيث ان التحضيرات تدور في اجواء ايجابية لاسيما بالتحاق كل من علي بونيجل وسليم بن عاشور بالجهاز الفني للمنتخب وننتظر منهم الاضافة المنشودة رغم الوعي بصعوبة المهمة في لقاء يتطلب الكثير من التضامن بين اللاعبين ونحن حريصون على حسم التاهل منذ لقاء الذهاب".ومن جهته افاد لاعب مانشستر يونايتد حنبعل المجبري ان "التاهل الى المونديال سيحسم على مباراتين حيث ان كل لاعب يراوده حلم اللعب في كاس العالم ولهذا نعمل بمعية الجهاز الفني على حسن الاستعداد لمباراة الجمعة القادم على جميع المستويات والتركيز خاصة على اصلاح الاخطاء حتى نعود بنتيجة ايجابية تمكننا من حسن التعامل مع لقاء الاياب امام جماهيرنا في رادس".واشار علي معلول لاعب الاهلي المصري ان "قيمة الرهان تحتم على كل اللاعبين التحلي بالتركيز العالي ووضع كل امكانياتنا في الميزان من اجل التواجد للمرة الثانية على التوالي في المونديال وهي مهمة لن تكون باليسيرة امام منافس عنيد ونحن مطالبون بتفادي الاخطاء التي ارتكبناها في اخر مباراة جمعتنا بمالي في كاس امم افريقيا الاخيرة رغم الوعي بان لكل مباراة حقيقتها اذ تبقى كل الاحتمالات واردة خلال 90 دقيقة ونتمنى تحقيق نتيجة مشجعة في انتظار مباراة العودة في تونس".واكد لاعب الاتفاق السعودي نعيم السليتي ان "الاصابة التي تعرضت لها لا تكتسي خطورة جسيمة وساكون في الموعد مع زملائي في المنتخب من اجل تحد جديد مداره هذه المرة الترشح الى المونديال حيث ان المنتخب متعود على المواعيد الكبرى وسنبذل قصارى جهودنا لاسعاد الجماهير التونسية لاسيما في لقاء الاياب الذي سيكون حاسما في التاهل مهما كانت نتيجة الذهاب يوم الجمعة في باماكو".