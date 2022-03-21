القصرين: بداية من يوم غد سيتم ضخ أكثر من 85 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم (المديرة الجهوية للتجارة)

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أكدت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، سامية البريكي، أنه سيتم بداية من يوم غد الثلاثاء ضخ ما يعادل 85 ألفا و133 لترا من الزيت النباتي المدعم في مختلف معتمديات الجهة، لتغطية النقص الحاصل في هذه المادة الأساسية.وأوضحت البريكي في تصريح ل"وات"، أنه تم اليوم الإثنين جلب 78 فاصل 24 طنا من مادة الزيت المدعم من الديوان الوطني للزيت إلى وحدات تعليب الزيت بالجهة، على أن يتم غدا الانطلاق في عملية توزيعها بالولاية، مبينة أنه تم خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الجاري إلى غاية يوم السبت المنقضي، جلب 185 فاصل 680 طنا من الزيت النباتي المدعم من الديوان الوطني للزيت لوحدات التعليب الأربع الموجودة بالولاية، تم توزيع 178 ألفا و596 لترا منها في ولاية القصرين، من قبل شركات الجملة والتفصيل، أي ما يقارب 88 بالمائة من الكمية الجملية، باعتبار أن وحدات تعليب الزيت المدعم المذكورة تزّود إلى جانب ولاية القصرين ولايات سيدي بوزيد والقيروان والكاف وقفصة.وبخصوص مادة السميد الغذائي المدّعم التي تسجل فيها الجهة إلى جانب الزيت المدعم نقصا فادحا منذ مدة، أوضحت المسؤولة الجهوية أنه تم خلال ال20 يوما المنقضية من شهر مارس الجاري، ضخ أكثر من 1196 طنا من هذه المادة في مختلف معتمديات الولاية، لاسيما في المناطق الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية، مؤكدة أن كمية من هذه المادة الأساسية تدخل للجهة بمعدل يوم بعد يوم.أما عن مادة الفرينة ، فقد كشفت البريكي أن جميع مخابز الجهة البالغ عددها 113 مخبزة، بصدد التزود بحصصها الشهرية المعتادة، ولم يتم إلى حد الآن تسجيل نقص في هذه المادة في أي مخبزة، معبرة بالمناسبة عن استغرابها من تواصل الطوابير أمام المخابز في ظل توفر الكميات المطلوبة لإعداد الخبز.وأكدت، من جهة أخرى، أن الاستعدادات لشهر رمضان انطلقت بصفة مبكرة، وأن كل المنتوجات الغذائية والإستهلاكية متوفرة بكميات كافية، بإستثناء الاضطرابات المسجلة في الزيت المدعم الذي تم فقدانه بشكل تام في الآونة الأخيرة، موضحة أن عملية التزود بهذه المادة المدعمة ستعود قريبا بصفة تدريجية إلى نسقها العادي.