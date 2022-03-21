مذكرة تفاهم بين تونس وموريتانيا في مجالي التكوين المهني والتشغيل

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أمضى كل من وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، ونظيره الموريتاني، الطالب ولد سيد أحمد، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بين تونس وموريتانيا لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التشغيل والتكوين المهني.وتهدف هذه المذكرة، حسب بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى تبادل كفايات المبادرة الخاصة والتكوين المهني الأساسي الحضوري وعن بعد وتوأمة المؤسسات التكوينية وإعداد برامج تكوينية مشتركة بين البلدين.وتقضي أيضا بوضع إطار لتحديد معايير للاعتراف المتبادل بشهادات التكوين الممنوحة من البلدين وتطوير منظومة التكوين المستمر وتطوير الموارد البشرية وتشخيص الحاجيات بهدف الحصول على علامة الجودة في التكوين داخل المؤسسة ودفع التعاون في مجال التكوين البيداغوجي للمكونين والمدربين.كما تنص ضمن بنودها على إحداث لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين تكلف بوضع برامج عمل سنوية و مخططات تنفيذية لبرنامج التعاون المشترك.وثمّن وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، بالمناسبة، علاقات التعاون التاريخية التونسية الموريتانية بين الوزارتين في مجالي التشغيل والتكوين المهني، معبّرا عن استعداد الوزارة مزيد دعم التجربة الموريتانية تقنينا وفنيا في المجال.ومن جهته، أعرب وزير التشغيل والتكوين المهني بالجمهورية الموريتانية، الطالب ولد سيد أحمد، عن بالغ تقديره للتجربة التونسية في مجالي التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني، منوها بالسمعة الطيبة التي تحظى بها الكفاءات التونسية بموريتانيا من مكونين ومدربين ومستشاري تدريب وتشغيل وعمل مستقل.