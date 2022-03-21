تدشين فضاء " تونسنا" بقفصة لإعادة ادماج المهاجرين التونسيين العائدين طوعيا

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فتح، اليوم الاثنين، فضاء" تونسنا" بمقر إدارة ديوان التونسيين بالخارج بولاية قفصة، أبوابه، كآلية لإعادة ادماج المهاجرين العائدين طوعيا، يشرف على تنفيذها الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج وتمولها سفارة هولندا بتونس، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.وأفاد المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بقفصة، خالد بن حسن في تصريح لـ (وات) أن هذا الفضاء، الرابع من نوعه يتم تدشينه من بين 9 فضاءات مبرمجة بكامل ولايات الجمهورية، يهدف إلى الإحاطة بالمهاجرين العائدين طوعيا ومرافقتهم لتيسير عملية ادماجهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تمكينهم من منح مالية قدرها 6 آلاف اورو لمساعدتهم على تركيز مشاريع.من جانبه اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح إعلامي، أن تدشين فضاء "تونسنا" يعد فرصة لدعم المهاجرين التونسيين العائدين طوعيا وادماجهم من خلال تمويل مشاريع ضعرى خاصة بهم.وفي رده عن سؤال تعلق بالشأن الوطني والسياسي والاستمارة الوطنية، أكد الزاهي، أنه لن يتم الاقتصار على الاستشارة الوطنية فقط قائلا إن "هناك لقاء قريبا مع المنظمات الوطنية للإدلاء برأيها" مضيفا انه سيتم من خلال ذلك حوصلة الإصلاحات السياسية القادمة في البلاد.يذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أشرف خلال زيارته إلى ولاية قفصة، على تسلم المستشفى الجهوي الحسين بوزيان هبة من، جمعية تونسي الضفتين، تتمثل في 24 سريرا طبيا وكراسي وكمامات وكميات من معقم اليدين ولباس طبي مخصص للاطارات الطبية وشبه الطبية.