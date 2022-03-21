قبلي: عملة شركة البستنة ينصبون خيمة احتجاجية ثالثة قبالة شركة "مازرين" غربي مدينة الفوار

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قام عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، اليوم الاثنين، بنصب خيمة احتجاجية ثالثة قبالة شركة "مازرين" للتنقيب على البترول غربي مدينة الفوار من ولاية قبلي، وذلك بعد ان تم نصب خيمة احتجاجية اولى يوم الاثنين الماضي امام مقر الولاية، وخيمة ثانية يوم السبت الماضي قبالة الصمام (الفانة) لأنابيب نقل البترول بمنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز.وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، في تصريح لـ(وات)، ان هذا التصعيد في التحركات الاحتجاجية، يأتي في إطار ما وقع الاتفاق حوله في اللائحة الصادرة عن المنظمة الشغيلة يوم السبت 5 مارس الجاري، عقب الاجتماع العام للعملة الذي انتظم بدار الاتحاد نفس اليوم، والذي أقر الشروع في نصب خيام احتجاجية امام مقرات السيادة وقبالة المنشآت البترولية.وأكّد الهادي لحمر، أن مجموعة من منتسبي شركة البستنة يرابطون في المواقع الاحتجاجية الثلاث، للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم الاساسية، المتمثلة في ضمان كتلة الاجور، وتصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة، مع تحديد وزارة الاشراف عليها، وحل كافة اشكالياتها المالية، مع سن قانون أساسي خاص بهذا النوع من الشركات.وأشار، في هذا السياق، إلى أنه وفي صورة تواصل سياسة التجاهل من قبل السلطات المركزية للمطالب المشروعة للعملة، فان كافة الخيارات التصعيدية مطروحة للدفاع عن حقوقهم، على حد تعبيره.