بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لذوي الهمم - وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 800م كراسي


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 16:39قراءة: 0 د, 16 ث
      
احرز وليد كتيلة، اليوم الاثنين بدبي، الميدالية الذهبية لسباق 800 م كراسي ضمن منافسات بطولة فزاع الدولية الجائزة كبرى لذوي الهمم.

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وقطع كتيلة المسافة في 1 دق و44 ثانية و33 جزء بالمائة.

وتشارك تونس في هذه البطولة بكل من محمد فرحات شيدة ووليد كتيلة وروعة التليلي ونورهان بلحاج سالم وأحمد بن مصلح.

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