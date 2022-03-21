بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لذوي الهمم - وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 800م كراسي

احرز وليد كتيلة، اليوم الاثنين بدبي، الميدالية الذهبية لسباق 800 م كراسي ضمن منافسات بطولة فزاع الدولية الجائزة كبرى لذوي الهمم.
وقطع كتيلة المسافة في 1 دق و44 ثانية و33 جزء بالمائة.
وتشارك تونس في هذه البطولة بكل من محمد فرحات شيدة ووليد كتيلة وروعة التليلي ونورهان بلحاج سالم وأحمد بن مصلح.
وقطع كتيلة المسافة في 1 دق و44 ثانية و33 جزء بالمائة.
وتشارك تونس في هذه البطولة بكل من محمد فرحات شيدة ووليد كتيلة وروعة التليلي ونورهان بلحاج سالم وأحمد بن مصلح.
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