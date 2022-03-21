تونس تنهي الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو بالجزائر في المركز الثاني بـ 5 ميداليات ذهبية و فضية و برنزيتين


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 16:03قراءة: 0 د, 37 ث
      
أنهى المنتخب التونسي للجيدو مشاركته في الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو، التي انتظمت بالجزائر من 19 الى 20 مارس الجاري، في المركز الثاني خلف منتخب الجزائر البلد المنظم، بعد أن تمكنت العناصر الوطنية من حصد 8 ميداليات ( 5 ذهبيات، و فضية، و  برنزيتان) ..

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وجاءت الميداليات الذهبية للعناصر الوطنيية في الذكور والاناث، عن طريق المصارعين فرج الذويبي ( 60 - كلغ) ، وأميمة بديوي (48 - كلغ)،ونهال الأندلسي (70 - كلغ)، وعبد العزيز بن عمار ( 90 كلغ-)، وقصي  بن غرس (100 - كلغ)، فيما كانت الفضية من نصيب  مريم البجاوي( 63 - كلغ )، والبرنزيتان من نصيب سارة المزوغي (78 + كغ )،  و وهيب هديوش  (100 + كلغ).
وشارك في الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو 7 دول هي: الجزائر ، تونس، السينغال، نيوزيلندا، الكوت ديفوار، بلجيكا، العراق.
 

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