توزر تحتضن الاولمبياد الوطنية في الجغرافيا بمشاركة 25 تلميذا استعدادا للمشاركة في الاولمبياد العالمية

. ..

. .

تحتضن مدينة توزر أيام 20 و21 و22 مارس الجاري الدورة السابعة للأولمبياد الوطنية في الجغرافيا بمشاركة 25 تلميذا من سنوات الثالثة والرابعة ثانوي، من عدد من ولايات الجمهورية استعدادا للمشاركة في الأولمبياد العالمية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر جويلية من السنة الجاريةواوضح الأستاذ المحاضر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ورئيس جمعية الجغرافيين التونسيين خالد عبازة إن الاولمبياد ينفتح على الجغرافيا المدرسية بهدف نشر الثقافة الجغرافية في المجتمع، وذلك بعد مشاركة أولى للجمعية في الاولمبياد السنة الماضية، وفوز أحد التلاميذ بالميدالية الذهبية في أفضل معلقة جدارية.وتشتمل التظاهرة مجموعة من الاختبارات انطلقت باختبار كتابي متعدد الأجوبة ثم اختبار كتابي ثان يتعلق بتحرير موضوع حول مسألة جغرافية في استخدامات الطاقة وتأثيرها في البيئة على أن يزور المشاركون واحة توزر القديمة والتعرف على الاودية المغذية لها وعلى المنظومة الواحية وخصوصياتها الجغرافية التي تميزها.ومن المنتظر ان تشفع الزيارة الميدانية بقيام التلاميذ بإنجاز رسم إقليمي للتهيئة المائية والفلاحية في المنطقة وعرضه في اليوم الختامي على لجنة التحكيم لاختيار التلاميذ الأربعة الأوائل لتمثيل الفريق التونسي في الاولمبياد العالمية.وبين ذات المصدر انه وقع اختيار التلاميذ المشاركين في الاولمبياد الوطنية بعد اختبار أولي، ملاحظا أن عملية الاختيار تمت بالتنسيق مع إطار التفقد في التعليم الثانوي فيما وقع استيحاء الاختبارات من البرنامج المدرسي بمؤسسات التعليم التونسية وتجرى باللغة الانقليزية نظرا لكون اختبارات الاولمبياد العالمية تجرى بهذه اللغة وذلك لتعويد التلاميذ على حسن استعمال اللغة الانقليزية.