الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية  تدعو عملاء القطاع إلى المشاركة بكثافة في المؤتمر الدولي "فيتا 2022"


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 15:09قراءة: 0 د, 44 ث
      
دعت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ، الاثنين ، عملاء القطاع المصرفي والمالي إلى المشاركة بشكل مكثف في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا" (فيتا 2022) التي سينظمها مجلس الأعمال التونسي الافريقي يومي 25 و 26 ماي 2022 بتونس.

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كما أكدت الجمعية، التزامها بإنجاح هذا المؤتمر الذي أصبح ملتقى سنويا لا يتخلف عنه الفاعلون في المجالات الاقتصادية والتجارية التونسية الإفريقية والدولية

وأشارت إلى أن هذه النسخة ستشهد حضور 3000 مشارك من أكثر من 40 بلدا بما في ذلك المانحون الدوليون والوزراء
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وسيتباحث المشاركون في هذا المؤتمر الدولي حول القضايا الرئيسية بعد جائحة كوفيد- 19 بإعتبار أن تداعيات الوباء تتطلب طرقا جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال التجارية ورسم مسار للخروج من الأزمة. وسيكون "فيتا 2022" فرصة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للقاء الممولين الدولين والمانحين الافريقيين وصناديق الاستثمار لمناقشة الآليات المالية لإنعاش الاقتصاد الافريقي وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الافريقية ورافعات الاستثمار على القارة.

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