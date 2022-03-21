بن عروس: تركيز خلية لمتابعة نقص التزود بالمياه خلال فترة الانقطاع والعمل على إيجاد بدائل جديدة للتزويد

وات -

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في متابعة منها لإشكالية نقص التزود بالمياه خلال فترة الانقطاع، التي انطلقت اليوم الاثنين، أُحدثت بولاية بن عروس خلية تضمّ عددا من الادارات والهياكل المتدخلة لمتابعة ضمان حسن سير الهياكل الاستشفائية والمرافق الحيوية بالجهة، إضافة إلى العمل على بدائل لتوفير كميات من المياه وتوزيعها على الفئات والمناطق المستحقة.ووفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بولاية بن عروس والناطقة باسم اللجنة، ريم الطرابلسي، في تصريح لـ"وات"، فان اللجنة شرعت في أعمالها منذ فترة لإعداد مقاربة جديدة وفق استراتيجية تهدف إلى ضمان حسن إدارة أزمة انقطاع المياه في كامل معتمديات الولاية طيلة فترة الانقطاع، والبحث في الحلول الممكنة لإيجاد بدائل للتزويد وفق الإمكانيات المتاحة.وقد شرعت اللجنة، وفق نفس المصدر، منذ فترة، في الإعداد المادي واللوجستي عبر تجميع كميات كبيرة من المياه المعدنية لتوزيعها بالتدريج على أكثر الجهات حاجة، لاسيما منها الأحياء الشعبية والعائلات محدودة الدخل، كما تم العمل، من خلال التنسيق مع عديد الهياكل، على توفير صهاريج وشاحنات لتزويد الهياكل الاستشفائية والمرافق العامة بالجهة وذلك بصفة منتظمة ودورية.