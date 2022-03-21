متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 21 مارس

وات -

. ..

بن عروس: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

. .



قابس: تسجيل حالة وفاة و12 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس، يوم السبت الفارط، 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد أن قامت الوحدات الصحية المعنية برفع العينات، بإجراء 93 تحليلا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 49483 إصابة مؤكدة .ووفقا لمعطيات هذا التحيين، يبلغ معدل الحالات الايجابية 19 فاصل 35 بالمائة، ويتواصل المنحى التنازلي لعدد الحالات النشيطة ليصل إلى 144 حالة، تزامنا مع تراجع عدد المقيمين بأسرّة الاوكسيجين بالمستشفى الجهوي الى الحد الادنى، حيث يوجد مقيم واحد .يذكر ان اجمالي الوفيات بسبب الفيروس بالجهة بلغ 1195 حالة منذ بداية الجائحة.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة و12 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 6 اصابات بالحامة و4 بغنوش واصابتين بقابس الجنوبية، وذك من مجموع 95 عيّنة تحليل.وبموجب الإصابت الجديدة يبلغ إجمالي الحالات الايجابية المسجّلة بالجهة منذ بداية الجائحة 28 ألفا و 915 إصابة منها 28 ألفا و779 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا إجمالي حالات العدوى النشيطة 135 حالة تتوزع الى 38 حالة بمارث، و30 بقابس الجنوبية، و21 بالحامة و20 بوذرف، و8 حالات بكل من قابس المدينة ومطماطة الجديدة، و4 بغنوش و3 بالمطوية وحالتين بقابس الغربية، وحالة واحدة بمنزل الحبيب.هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 33 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 11 مريضا ومريضة يقيمون باقسام كوفيد 19 بمستشفيات الجهة.