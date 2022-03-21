يوسف المهذبي يحرز على برنزية دورة بلجيكا الدولية للتايكوندو

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أحرز لاعب المنتخب الوطني التونسي للتايكوندو و نادي تونس للرياضة بسيدي بوزيد يوسف المهذبي على الميدالية البرونزية في وزن 63 كغ صنف أواسط، في دورة بلجيكا الدولية .وكان لاعب التيكواندو يوسف المهذبي قد فاز في المبارة الأولى على بطل كوسوفو، و في الدورثمن النهائي على بطل الدنمارك، و في الدور ربع النهائي على بطل فرنسا، قبل أن ينسحب من من المشاركة في الدور النصف النهائي بعد تعرضه لاصابة منعته من مواصلة البطولة .يذكر أنه تم تطبيق اللوائح الفنية الجديدة للاتحاد الدولي في الدورة باعتماد نظام الجولات .