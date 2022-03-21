يوسف المهذبي يحرز على برنزية دورة بلجيكا الدولية للتايكوندو

أحرز لاعب المنتخب الوطني التونسي للتايكوندو و نادي تونس للرياضة بسيدي بوزيد يوسف المهذبي على الميدالية البرونزية في وزن 63 كغ صنف أواسط، في دورة بلجيكا الدولية .
وكان لاعب التيكواندو يوسف المهذبي قد فاز في المبارة الأولى على بطل كوسوفو، و في الدورثمن النهائي على بطل الدنمارك، و في الدور ربع النهائي على بطل فرنسا، قبل أن ينسحب من من المشاركة في الدور النصف النهائي بعد تعرضه لاصابة منعته من مواصلة البطولة .
يذكر أنه تم تطبيق اللوائح الفنية الجديدة للاتحاد الدولي في الدورة باعتماد نظام الجولات .
وكان لاعب التيكواندو يوسف المهذبي قد فاز في المبارة الأولى على بطل كوسوفو، و في الدورثمن النهائي على بطل الدنمارك، و في الدور ربع النهائي على بطل فرنسا، قبل أن ينسحب من من المشاركة في الدور النصف النهائي بعد تعرضه لاصابة منعته من مواصلة البطولة .
يذكر أنه تم تطبيق اللوائح الفنية الجديدة للاتحاد الدولي في الدورة باعتماد نظام الجولات .
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