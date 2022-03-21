يوسف المهذبي يحرز على برنزية دورة بلجيكا الدولية للتايكوندو


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 14:54قراءة: 0 د, 26 ث
      
أحرز لاعب المنتخب الوطني التونسي للتايكوندو و نادي تونس للرياضة بسيدي بوزيد يوسف المهذبي على الميدالية البرونزية في وزن 63 كغ صنف أواسط،  في دورة بلجيكا الدولية .
وكان لاعب التيكواندو يوسف المهذبي قد  فاز في المبارة الأولى على بطل كوسوفو، و في الدورثمن النهائي على بطل الدنمارك، و في الدور ربع النهائي على بطل فرنسا، قبل أن ينسحب من  من المشاركة في الدور النصف النهائي بعد تعرضه لاصابة منعته من مواصلة البطولة .
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يذكر أنه تم تطبيق اللوائح الفنية الجديدة للاتحاد الدولي في الدورة باعتماد نظام الجولات .

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