المنتخب التونس للاواسط و الوسيطات للغولف يشارك في البطولة الافريقية في مصر

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افتتح المنتخب الوطني للاواسط والوسطيات (تحت 18) للغولف اليوم الإثنين بالحمامات تربصا تحضيريا استعدادا للبطولة الإفريقية للاواسط و الوسطيات التي ستقام في الفترة من 26 مارس إلى 1 أفريل 2022 في مصر بمشاركة 12 منتخبا حسب ما افادت به فريحان بوشماوي عضوة المكتب الجامعي للغولفويتواصل التربص في الحمامات تحت إشراف المدربين حاتم ناصر ومحمد حمامي ومدرب الاعداد البدني محمد أمين الزلفاني واخصاصئ الاعداد الذهني صابر حمروني .وسيسافر المنتخب التونسي للغولف برئاسة محمد العزيز فتني إلى القاهرة يوم الجمعة 25 مارس الجاري للمشاركة في هذه البطولةيذكر أن تونس ستكون حاضرة في هذه البطولة القارية في القاهرة بفريق نسائي وفريق رجالي يضمان على التوالي 3 فتيات و4 فتيانوفي يلي قائمة المنتخب التونسي للوسطيات والاواسط:- السيدات.شيرين ادريس وابتهال حمامي وزهور برهومي- الذكور .يوسف المنصوري ، ومحمد عزيز الدردوري ومهدي بن يوسف وريان القلي