تغيير في موعد سفرات "كورسيكا لينيا" من حلق الوادي إلى مرسيليا

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أعلنت شركة الرحلات البحرية الفرنسية "كورسيكا لينيا"، الاثنين، عن إدخال تغيير في موعد انطلاق رحلتين بين تونس ومرسيليا المبرمجتين في 27 مارس و3 أفريل 2022 والتي تؤمنها السفينة "جان نيكولي"وأوضحت الشركة أن أسباب تعديل مواعيد الانطلاق تتعلق بالاستغلال، مشيرة إلى أن السفينة ستنطلق من تونس يوم الأحد 27 مارس 2022 على الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر عوضا عن الساعة السادسة مساء وكذلك الشأن بالنسبة إلى يوم الأحد 3 أفريل 2022وأضافت أنه على المسافرين الحضور بميناء حلق الوادي على الساعة 08:30 صباحا ويكون الوصول إلى مرسيليا يوم الاثنين على الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر عوضا عن الساعة السادسة مساءيذكر أن شركة " كوريسكا لينا" تأسست سنة 2016 وهي شركة فرنسية خاصة للرحلات البحرية وتقدم خدمة نقل المسافرين والسيارات والبضائع من مرسيليا إلى كورسيكا وتونس والجزائر.