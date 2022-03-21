أنس جابر تحافظ على مركزها العاشر في التصنيف العالمي للتنس


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 10:33قراءة: 0 د, 30 ث
      
حافظت اللاعبة التونسية جابر على المركز العاشر في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس.
وشهد ترتيب اللاعبات العشرة الأوائل الصادر اليوم صعود البولونية ايغا سوايتيك واليونانية ماريا ساكاري الى المركزين الثاني والثالث تواليا، مقابل تراجع التشيكية باربورا كريشيكوفا و البيلاروسية ارينا سابالينكا الى المركزين الرابع والخامس تواليا.
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يذكر أنّ أفضل تصنيف لأنس جابر طيلة مسيرتها الاحترافية هو وصولها الى المركز السابع، وذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتستهل أنس جابر هذا الأسبوع مشوارها في بطولة ميامي، من فئة 1000 نقطة، بملاقاة المتأهلة من لقاء البولونية ماغدا لينييت و الصينية كين وين زانغ، وذلك بعد أن أعفيت من خوض مباريات الدور الأول.
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