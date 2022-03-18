دوري أبطال إفريقيا ..الرجاء الرياضي يتأهل رسميا الى ربع النهائي عقب تفوقه على مضيفه أمازولو الجنوب افريقي ( 0-2)

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حجز فريق الرجاء الرياضي رسميا تذكرة العبور الى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب تفوقه خارج ميدانه على مضيفه أمازولو الجنوب افريقي بثنائية نظيفة ،في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب "موزيس مابيدا" في مدينة ديربان في اطار الجولة الخامسة من دور مجموعات هذه المسابقة القارية .و سجل لفريق الرجاء الرياضي مهاجمه حميد احداد في الدقيقة السادسة و مدافعه الياس الحداد في الدقيقة 77وبهذا الفوز ، رفع فريق الرجاء الرياضي رصيده إلى النقطة الـ12 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متبوعا بوفاق سطيف الجزائري وأمازولو الجنوب افريقيا في المركز الثاني بـ6 نقاط، وحوريا كوناكري في المركز الرابع بـ3 نقاط.