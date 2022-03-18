قابس: تدهور الوضع البيئي بقابس الجنوبية نتيجة عدم رفع الفضلات المنزلية لأيام متتالية

. ..

تدهور الوضع البيئي بالمنطقة البلدية التابعة لبلدية قابس بقابس الجنوبية، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، حيث تراكمت الفضلات المنزلية بمختلف احياء هذه المنطقة بسبب عدم رفعها لأيام متتالية.ويعود عدم رفع الفضلات المنزلية بقابس الجنوبية، وفق ما أفاد به "وات"، عدد من أعضاء المجلس البلدي بقابس، الى عدم خلاص شركة المقاولات المكلفة بالقيام بهذه العملية لعدة أشهر.وتنضاف أزمة الفضلات المنزلية بقابس الجنوبية، الى أزمات عديدة تعيشها بلدية قابس منذ أشهر، والتي أدت إلى مؤخرا، الى استقالة كل من رئيسي الدائرة البلدية المنزل حي محمد علي وسيدي بولبابة، فضلا عن تواصل تعطل الخدمات الادارية بهذه البلدية.يذكر ان نقابة بلدية قابس تنفذ منذ يوم 27 ديسمبر 2021 ، اعتصاما مفتوحا، تعبيرا عن رفضها التعامل مع رئيس هذه البلدية، معتبرة انه "المسؤول الرئيسي عن سوء التسيير الاداري وعن تعكير المناخ الاجتماعي ببلدية قابس".