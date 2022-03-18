وزير التربية بالمنستير: دعم النقل المدرسي ب 96 حافلة من شأنه تقليص نسبة التسرب المدرسي

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أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية المنستير أنّ 96 حافلة من الحجم الصغير مخصصة للنقل المدرسي ستصل قريبا إلى تونس.وتوقع الوزير تراجع نسبة التسرب المدرسي في حال وقع حل مشكل النقل المدرسي ومشكل الماء الصالح للشراب وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية خاصة مع الجهود التي تبذلها وزارة التربية بمعاضدة من المجتمع المدني ورجال الأعمال المتدخلين في الشأن التربوي لإعادة إشعاع المدرسة العمومية ولكي تصبح جاذبة للتلاميذ.وقال إنّ لوزارة التربية برنامجا كبيرا لصيانة المدارس حسب الأولويات، مشيرا إلى أنّ تنفيذ البرنامج الرئاسي بالجهات بكلفة 50 مليون دينار بلغ مراحل متقدمة. كما طورت الوزارة كما وكيفا المطاعم المدرسية وسيفتح بداية السنة الدراسة المقبلة 41 مطعما مدرسيا مع تجاوز للنقص الحالي في العملة وخاصة في الطباخين.وستعلن قريبا الوزارة عن قرارات للتصدي لظاهرة الغش في الباكالوريا التي تفشت كثيرا وعواقبها وخيمة جدّا على مصداقية الشهائد وتعمل لجنة حاليا على وضع خطة في الغرض حسب السلاوتي.وذكر وزير التربية في جانب آخر بأنّ وزارته بصدد العمل مع نقابات التعليم الخاص لوضع خطة لتحسين وضعية القطاع الخاص بتونس وهناك رد فعل إيجابي من القطاع الخاص.وكان الوزير واكب اليوم بمعهد قصيبة المديوني أنشطة ثقافية تلمذية متنوعة بمناسبة اختتام منتدى البكالوريا. وعاين بالمدرسة الابتدائية المختار الحجري ببوحجر القاعات التي وقع تهيئتها باعتماد قدره 500 ألف دينار بمساهمة من رجل أعمال، والمدرسة الإعدادية شارع بورقيبة بطبلبة التي شيّدت منذ سنة 1914 وبها عدّة قاعات متداعية للسقوط، والمدرسة الابتدائية الهداية بطبلبة التي تحوي قاعات متداعية للسقوط مغلقة منذ عام وتنفذ بها أشغال بكلفة 511 ألف دينار تقدمت بنسبة 30 في المائة ثم فسخت الصفقة. ويدرس تلاميذها البالغ عددهم 180 تلميذا وتلميذة في دار الكشاف ومقر آخر.واطلع السلاوتي على تقدم تنفيذ أشغال معهد طوزة التي تقدمت بنسبة 75 في المائة وقاربت كلفته 5 ملايين دينار. وتولي بمدرسة المازرية بالمنستير تكريم ثلة من المربين أحيلوا على شرف المهنية.واستمع خلال زيارته إلى مشاغل عدد من المدرسيين والمجتمع المدني تمحورت حول المطالبة بترسيم المدرسين، والتعجيل بتحويل الاعتمادات التي خصصت منذ سنة 2008 إلى معهد طبلبة الذي به العديد من القاعات المتداعية للسقوط، والترفيع في طاقة المعهد والمدرسة الإعدادية النموذجيين.