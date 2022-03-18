القسط الاول من القرض الرقاعي اغلق على مبلغ 555 مليون دينار بزيادة بنسبة 160% عن المبلغ المطلوب

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كشف المدير العام للتونسية للمقاصة، ماهر الزواري، ان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، أغلق باب الاكتتاب فيه يوم 16 مارس 2022 ، بلغت قيمته 555 مليون دينار.وأضاف الزواري، الجمعة، في تصريح لـ (وات)، ان هذا القسط سجل زيادة بنسبة 160 بالمائة عن المبلغ الأولي المتمثل في 350 مليون دينار وتمثل زهاء 40 بالمائة من مجموع القرض الرقاعي الوطني علما وان عملية الاكتتاب انطلقت يوم 3 مارس 2022 .واستحوذ الوسطاء بالبورصة على 77 بالمائة من إجمالي المبالغ المكتتبه في القسط الأول، في حين حصلت البنوك على حصة بنحو 23 بالمائة، وفق الزواري.وبين الزواري ان المبلغ الذي تم تعبئته ضمن الفئة الاولي التي سيتم تسديدها بعد 5 سنوات قارب 10 ملايين دينار وتمثل بالتالي نحو 2 بالمائة من اجمالي المبلغ الذي تمت تعبئته.واضاف انه تمت تعبئة مبلغ 475 مليون دينار، ضمن الفئة الثانية، التي سيتم تسديدها بعد 7 سنوات، مما يشكل 86 بالمائة من المبلغ في حين ناهز المبلغ المتعلق بالفئة التي ستسدد بعد 10 سنوات زهاء 70 مليون دينار مما يمثل 12 بالمائة من المبلغ الاجمالي.ولفت الى ان عدد المكتتبين في القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني يتراوح بين 1500 و 2000 وان القطاع المالي اكتتب في نحو 70 بالمائة من المبلغ الاجمالي للقسط الاول.