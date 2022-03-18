بنزرت: إمضاء بروتوكول تعاون وصداقة بين بلديتي سجنان والحشاشنة وبلدية "قوالدو تادينو" الإيطالية

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تم، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، إمضاء بروتوكول تعاون وصداقة بين بلديتي "سجنان" و"الحشاشنة" من ولاية بنزرت، وبلدية " قوالدو تادينو" الإيطالية.ويهدف هذا البروتوكول والمعاهدة الثنائية بين البلديات الثلاث، الى التعاون من أجل النهوض بصناعة الفخار والخزف الفني، خلال المبادرات والتظاهرات العالمية، وتفعيل البرامج الثنائية المشتركة ذات الابعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية والتعليمية، علاوة على المشاريع البحثية والتدريبية والتنظيم المشترك للتظاهرات والمعارض، ووضع استراتيجيات مشتركة في مجال السياحة والتسويق الإقليمي، بما يساهم في مزيد التعريف بالمناطق الثلاث، كوجهات سياحية وتفعيل واستقطاب الاستثمار.وأبرز والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بالمناسبة، الى أهمية مثل هذه البروتوكولات المشتركة في مزيد تمتين أواصر العلاقة التاريخية والممتازة بين البلدين، علاوة على الاهمية التنموية والاجتماعية الكبرى لبروتوكول التعاون الثلاثي بين بلديات سجنان والحشاشنة و قوالدو تادينو، في مزيد النهوض بالمخزون التراثي والثقافي الذي يميز البلديات الثلاث.من جانبه، أشار رئيس بلدية " قوالدو تادينو" الايطالية، "ماسيميليانو براشيوتي"، إلى أهمية التعاون الثنائي المشترك، ومتانة العلاقة بين إيطاليا وتونس، لافتا إلى ضرورة العمل على مزيد ترسيخ السلام في ضفة المتوسط.واشارت كل من رئيسة بلدية الحشاشنة، ثريا السعيداني، ورئيس بلدية سجنان، محمد علي المعلاوي، الى الحرص الكبير الذي يحدو البلديتين لانجاح مجمل عناصر واهداف معاهد الصداقة وبروتوكول التعاون، بما من شأنه ان يسهم في خدمة المنطقة والجهة ككل في جميع المجالات.ولاحظ الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل ببنزرت، بشير السحباني، ان امضاء هذا البروتوكول، هو ثمرة التوأمة بين اتحاد الشغل ببنزرت والنقابة العامة الإيطالية للعمال بامبريا، بعد مبادرة ومشروع ربط المحالين على شرف المهنة من العمال التونسيين وأبناء الجهة للحصول على مستحقاتهم بأيسر السبل .وبيّن، ان بروتوكول التعاون، سيكون له إيجابيات عديدة لكافة الأطراف، تنمويا واجتماعيا، فضلا عن المساهمة في تقريب ضفتي المتوسط، ورفع مستوى الوعي بالتراث اللامادي، ونشر قيم التسامح والسلام، ومزيد تحفيز المهارات وتبادل الخبرات، والحد من الهجرة غير الشرعية.وأوضح، المنسق الجهوي للتعاون والهجرة، الهادي خيرات، أنه تم ادراج بلديتي سجنان والحشاشنة ضمن واحدة من اكبر الجمعيات العالمية البلدية التي تظم اكثر من 40 بلدية، للتعريف والتسويق الجيد لصناعات الفخار وغيرها من القطاعات، ملاحظا ان بروتوكول التعاون الجديد، سيساهم في مزيد التعريف العالمي بالبديات الثلاث، ولاسيما سجنان والحشاشنة، ومن خلالهما ولاية بنزرت والبلاد التونسية عامة.يذكر ان الموكب حضرته السكريتيرة الجهوية بأمبريا "باربارا ميشيانتي "، وثلة من العاملين بمقر الولاية.