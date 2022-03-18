قابس: تظاهرة تحسيسية حول التبرع بالاعضاء والتقصي حول أمراض الكلى والسكري وضغط الدم

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نظّم، اليوم الجمعة، المركز الوطني للنهوض بزراعة الاعضاء بالمستشفى الجامعي بقابس، يوما تحسيسيا حول التبرع بالاعضاء والتقصي حول أمراض الكلى.وتضمنّت هذه التظاهرة التوعوية التي شهدت اقبالا ملحوظا من قبل المواطنين، حملة للتقصي حول امراض السكري والكلى وضغط الدم، وتشخيصا للحالة الصحية لعروق عدد من المرضى الذين يقومون بتصفية الدم، والذين يعانون من اشكاليات صحية بسبب هذه العملية.وقد برمج الفريق الصحي، الذي تحول الى جهة قابس، والذي ضم عددا من اطباء الاشعة والاطباء الجراحين، القيام بتدخلات جراحية لفائدة 30 مريضا من جهة قابس والجهات المجاورة ممن يعانون من اشكاليات في العروق بسبب تصفية الدم.وكانت هذه التظاهرة الصحية، قد انطلقت من تونس العاصمة، في القطار الرابط بين تونس وقابس تحت عنوان " قطار الحياة "، حيث تم تحسيس الركاب الذين كانوا على متن القطار، بأهمية التبرع بالاعضاء، كما خضع عدد منهم لعملية تقصي حول امكانية اصابتهم بأمراض الكلى أو السكري أو ضغط الدم.