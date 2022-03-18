رابطة أبطال أوروبا ( ربع النهائي) / مواجهة اسبانية انقليزية حارقة بين تشلسي-ريال ومانشستر سيتي-اتلتيكو

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أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة في نيون السويسرية، عن مواجهة اسبانية انقليزية حارقة ستجمع من جهة بين تشلسي حامل اللقب وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب (13 مرة) ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.وتعتبر المباراة ثأرية لريال مدريد الذي خرج على يد تشلسي بالذات في الدور نصف النهائي الموسم الماضي (1-1 في مدريد ثم 2-صفر في لندن) في طريقه لإحراز اللقب القاري الثاني في تاريخه في المسابقة الاهم بفوزه على جاره مانشستر سيتي 1-صفر.وكان تشلسي تخطى بسهولة منافسه الفرنسي ليل في ثمن النهائي بفوزه عليه ذهابا وايابا 2-صفر ثم 2-1.في المقابل، اطاح ريال مدريد بأحد ابرز الفرق المرشحة لإحراز اللقب وهو باريس سان جرمان الفرنسي، فبعد خسارته امام فريق العاصمة الفرنسية على ملعب "بارك دي برانس" صفر-1 ذهابا، قلب تخلفه صفر-1 في الشوط الاول ايابا بثلاثة اهداف لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في نصف الساعة الاخير.ويضم ريال مدريد لاعبين قادمين من تشلسي في السنوات الاخيرة هما حارس المرمى تيبو كورتوا والجناح البلجيكي ادين هازار البعيد عن مستواه هذا الموسم، كما ان مدرب فريق العاصمة الاسبانية الايطالي كارلو انشيلوتي سبق له الاشراف على تدريب تشلسي عام 2009 وقاده الى احراز الثنائية المحلية في موسمه الاول معه قبل ان يقال من منصبه في الموسم الثاني بعد خروج فريقه خالي الوفاض.وبعد ان اخرج مانشستر يونايتد الانقليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتوجه اتلتيكو مدريد الى المدينة الانقليزية الشمالية ليواجه الطرف الاخر مانشستر سيتي. كما واجه اتلتيكو مدريد فريقا انقليزيا اخر يبعد عن مدينة مانشستر حوالي 50 كلم وهو ليفربول في دور المجموعات وخسر امامه ذهابا وايابا 2-3 وصفر-2.في المقابل، رأفت القرعة بالعملاقين البافاري بايرن ميونيخ والانقليزي ليفربول حيث اوقعتهما في مواجهة فريقين في متناولهما اقله على الورق وهما فياريال الاسباني وبنفيكا البرتغالي.وكان فياريال حقق نتيجة لافتة في اياب ثمن النهائي بإلحاقه هزيمة قاسية بجوفنتوس الايطالي بثلاثية نظيفة في تورينو بعد تعادلهما ذهابا 1-1.اما بنفيكا، فأخرج بدوره اياكس امستردام الهولندي بالفوز عليه في عقر داره ايابا 1-صفر بعد تعادلهما 2-2 في لشبونة.