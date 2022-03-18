الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية  تدعو رئاسة الحكومة إلى الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لنظام المبادر الذاتي

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دعت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية رئاسة الحكومة ووزارة المالية، إلى الإسراع في إصدار النّصوص التّطبيقيّة للمرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بنظام المبادر الذّاتي وتحديد مسار إجرائي مبسّط للانخراط فيه.ونادت في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، بإدراج نظام المبادر الذّاتي المخصص لبعث مشاريع فردية ، بمجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين كأحد الأنظمة الجبائيّة القانونيّة.وأوضحت الجمعيّة أنّ عدم تطبيق المرسوم عدد 33 لسنة 2020 ، يعود إلى عدم إصدار رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة النّصوص التّطبيقيّة المتعلّقة به طبقا لما تقتضيه الفصول 2 و3 من المرسوم والمتعلّقة أساسا بتحديد قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم وإحداث منصة خدمات إلكترونية وطرق تنظيمها والتصرف فيها المنصوص عليها بالفصل 3 من المرسوموشددت الجمعية على أهميّة نظام المبادر الذّاتي لقدرته على تمكين العديد من الشّبان النّاشطين في قطاع الصّناعة والفلاحة والتّجارة والخدمات والصّناعات التّقليديّة والحرف من غير الأجراء والعاملين بالقطعة وغير المرتبطين بعقود عمل من تسوية وضعيتهم الجبائيّة والحصول على تغطية اجتماعيّةكما أرجعت الجمعية أهمية هذا المرسوم إلى قدرته على تمكين العديد من المؤسّسات الإعلامية والصّحفيّة وسائر المؤسسات الاقتصاديّة والتي تلجأ بصورة عرضية إلى خدمات أفراد من ذوي الاختصاص، من الحدّ من المخاطر الجبائيّة والمخاطر المترتبّة عن التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.كما يمكن المرسوم الصّحفيين المستقليّن والعاملين في ميدان الإعلام والميدان الفني والقطاع السمعي البصري والمسرحي وخاصة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وممثليهم، من التّمتع بوضعية قانونية تيسر لهم النّفاذ إلى حقوقهم الأساسيّة، فضلا عن قدرته على استقطاب العديد من النّاشطين في السّوق الموازي لما يوفّره من ضمانات حسب البلاغ ذاته .