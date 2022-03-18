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رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية على خلفية النزاع الروسي الاوكراني. وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 نهاية الشهر الجاري.ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.وقالت المحكمة التي تتخذ من لوزان مقراً لها في بيان صحافي "إجراءات التحكيم مستمرة. يجري حاليًا تشكيل لجنة من المحكمين والأطراف تتبادل الملاحظات كتابة. لم يتم تحديد موعد جلسة استماع بعد".لكن رفض الاستئناف الروسي يحرم منتخب بلاده من فرصه في المنافسة على بطاقة مؤهلة للمونديال القطري.