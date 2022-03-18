محجوب العوني: فتح مراكز التلقيح ليلا للترفيع من نسب التلاقيح المضادة لكورونا خلال شهر رمضان المقبل

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أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا محجوب العوني اليوم الجمعة أن الترفيع أكثر ما يمكن من نسب التلاقيح المضادة لفيروس كورونا يعد هدف وزارة الصحة الاستراتيجي خلال شهر رمضان المقبلوأضاف محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن وزارة الصحة تعتزم تسخير مواردها البشرية والمادية من أجل التكثيف من عمليات التلقيح خلال شهر رمضان المقبل لافتا في هذا الصدد الى أنه تقرر فتح مراكز التلقيح ليلا خلال هذه المناسبةوأبرز العوني أن تحسن الوضع الوبائي في تونس وبلوغ جل المؤشرات الصحية مستويات ايجابية ومطمئنة، جعل كل من وزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا يكتفيان بالتشديد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتعارف عليها خلال شهر رمضان ويوصيان بالإقبال بكثافة على استكمال التلاقيح دون اتخاذ إجراءات جديدة خاصة بهذا الشهروشدد عضو اللجنة العلمية من جهة أخرى على ضرورة الالتزام بالحذر خلال شهر رمضان وتجنب التجمعات ومواصلة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة للمحافظة على التحسن الملحوظ لانتشار فيروس كورونا في تونس خاصة و أن الوضع الوبائي حول العالم يتميز بعدم الاستقراروأشار العوني الى أن المتحور أوميكرون ب.أ.2 بصدد الزحف و الانتشار في عدد من الدول الأجنبية مثل فرنسا و ألمانيا و الصين التي التجأت مؤخرا الى فرض الحجر الصحي في عدد من مدنها مذكرا بأن نسبة انتشار هذا المتحور سريعة جدا اذ أنها تفوق نسبة انتشار المتحور أوميكرون" ب.أ.1" بـ 30 بالمائة وهو ما يعني أن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد على المستويين العالمي و الوطني حسب تقديرهيذكر أن وزارة الصحة أعلنت في آخر بلاغ لها حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد عن تسجيل حالتي وفاة و166 إصابة جديدة جراء كورونا بتاريخ 13 مارس الجاري