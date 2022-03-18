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بعد إصابته على مستوى الكاحل ( اسفل القدم) واحساسه بأوجاع في الأسابيع الأخيرة حرمته من خوض بعض المقابلات مع فريقه سانت ايتيان الفرنسي ، افاد اللاعب الدولي التونسي وهبي الخزري انه يشعر بتحسن على مستوى ال"كاحل" مضيفا " يمكن أن تكون الحالة أفضل ولكن لا بأس ".وقال الخزري امس في ندوة صحفية نقلها موقع نادي سانت ايتيان أنه جاهز للبدء ( مساء اليوم الجمعة ) مع فريقه "تروي" في اطار البطولة الفرنسية مضيفا " كنت أعاني من ألم شديد. كان الأمر معقدًا لمساعدة الفريق في هذا السياق. كان من الأفضل ترك لاعبين في الملعب جاهزين بنسبة 100٪ لمساعدة الفريق . لقد فاتتني بعض المباريات للعب ولكن الفريق قام بالمهمة وحصل على النقاط التي كان في حاجة اليها".واوضح الخزري انه يتعاطي مع برنامجه خلال الفترة المقبلة مقابلة بمقابلة. وبعد مباراة "تروي" اليوم الجمعة فهو يفكر في مقابلتين مهمتين مع المنتخب الوطني في اطار الدور الفاصل للمونديال.ويستعد الخزري نجم فريق سانت ايتيان لخوض مباراته مساء اليوم مع نادي "تروي" في اطار البطولة الفرنسية.ويذكر ان وهبي الخزري هداف المنتخب الوطني تمت دعوته للمشاركة في مقابلتي الدور الفاصل لمونديال قطر 2022 امام منتخب مالي يومي 25 و29 مارس الجارير/ زهو