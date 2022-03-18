"الهايكا" توجّه لفت نظر لمؤسسة التلفزة بسبب "توظيف برنامج ديني للدعاية للاستشارة"

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، (الهايكا)، أمس الخميس، لفت نظر إلى مؤسسة التلفزة التونسية، بخصوص الخرق المسجّل في حلقة 3 مارس 2022 من برنامج “الدين قيم”، على القناة الوطنية الأولى والمتمثل في "توظيف برنامج ديني للدعاية السياسية".
ودعت (الهايكا) في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، التلفزة التونسية، إلى "تجنّب مثل هذا التوجّه في التعاطي الإعلامي مع المواضيع الدينية وتفادي توظيف الدين لأغراض سياسية، التزاما بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وقواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية".
وقد ورد تقرير من وحدة الرصد التابعة للهيئة بتاريخ 5 مارس 2022 مفاده بأن القناة الوطنية الأولى، تولّت بتاريخ 3 مارس 2022، بث حلقة من برنامج “الدين قيم” والذي تم في إطاره طرح موضوع “مشاركة الشباب في الحياة العامة ”، تم خلاله التطرق إلى "عزوف الشباب عن المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي انطلقت في 15 جانفي 2022 واعتبار الاستشارة إطارا لتعبير الشباب التونسي عن أفكارهم وآرائهم بكل حريّة والمساهمة في الخيارات المستقبلية، وقد تضمّن البرنامج إشارة إلى مفهوم الشورى في الإسلام وأهمية تشريك المواطنين في إبداء الرأي بخصوص المسائل التي تهمهم".
ودعت (الهايكا) في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، التلفزة التونسية، إلى "تجنّب مثل هذا التوجّه في التعاطي الإعلامي مع المواضيع الدينية وتفادي توظيف الدين لأغراض سياسية، التزاما بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وقواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية".
وقد ورد تقرير من وحدة الرصد التابعة للهيئة بتاريخ 5 مارس 2022 مفاده بأن القناة الوطنية الأولى، تولّت بتاريخ 3 مارس 2022، بث حلقة من برنامج “الدين قيم” والذي تم في إطاره طرح موضوع “مشاركة الشباب في الحياة العامة ”، تم خلاله التطرق إلى "عزوف الشباب عن المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي انطلقت في 15 جانفي 2022 واعتبار الاستشارة إطارا لتعبير الشباب التونسي عن أفكارهم وآرائهم بكل حريّة والمساهمة في الخيارات المستقبلية، وقد تضمّن البرنامج إشارة إلى مفهوم الشورى في الإسلام وأهمية تشريك المواطنين في إبداء الرأي بخصوص المسائل التي تهمهم".
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