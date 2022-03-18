كاس الاتحاد الافريقي - وفد النادي الصفاقسي يصل إلى لوزاكا

. ..

. .

وصل وفد النادي الرياضي الصفاقسي صباح اليوم إلى مطار لوزاكا - زمبيا ليلاقي يوم الاحد فريق زاناكو الزامبي في اطار الجولة لخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (المجموعة الاولى) .وتوجه الفريق إثر ذلك إلى مقر إقامته بالنزل حيث استفاد اللاعبون من قسط من الراحة حسب ما افاد النادي.ويجري النادي الصفاقسي مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة حصة تدريبية بملعب يبعد حوالي 10 دقائق عن النزل.ويلاقي النادي الصفاقسي ثالث المجموعة برصيد اربع نقاط زاناكو الزامبي الرابع (صفر من النقاط ( اربع هزائم) . ويحتل بيراميدس المصري المركز الاول للمجموعة ب10 نقاط يليه اهلي طرابلس الليبي الثاني ب9 نقاط