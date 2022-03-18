متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 18 مارس

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سيدي بوزيد: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " مقابل 110 حالات شفاء

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الكاف-كورونا: تسجيل 6 إصابات جديدة مع عدم رصد أية حالة وفاة إضافيّة

سجّلت، اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 110 حالات شفاء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 39690 إصابة، منها 1040 حالة وفاة، و39266 حالة تعافي.وتتوزع الإصابات الجديدة، على معتمديات سوق الجديد بـ9 اصابات، وسيدي بوزيد الغربية بـ6 إصابات، والمزونة والمكناسي بإصابة واحدة لكليهما.وتم اليوم، أيضا، رفع 134 عينة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم رفعها منذ انتشار فيروس "كورونا" 133363 عينة.من جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الخميس، حوالي 216541 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19"، رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121110 أشخصاص، والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 17835 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 226 شخصا، أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر، أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا"، قد بلغ 260269 شخصا، حسب آخر تحيين.سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، 6 إصابات جديدة بـ"كوفيد 19"، مع عدم رصد أية حالة وفاة جراء الوباء، وذلك بعد الكشف عن نتائج 40 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 16 مارس، اي بنسبة إيجابية قدرت بـ15 بالمائة.ويظهر التحيين الجديد استقرارا في عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في حدود 08 مصابين منهم 4 مصابين يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تراجع عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 16 حالة.ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 25 ألفا و113 حالة منها 25 ألفا و95 حالة تعاف، مقابل استقرار إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في حدود 762 شخصا، كما تبرز الاحصائيات الجديدة تراجعا كبيرا للوباء بولاية الكاف في ظل تراجع كل المؤشرات المتعلقة بانتشاره في الجهة.