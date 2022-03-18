انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للمسرح المحترف بجندوبة

. ..

. .

تتواصل بمدينة جندوبة فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 التي انطلقت أمس وتتوزع عروضها على المركب الثقافي عمر السعيدي ومجموعة من دور الثقافة والشباب بالجهة.واستهلت الأنشطة بمجموعة من ورشات التكوين للطلبة وللشباب مع الفنانة جليلة بكار حول "الفنان الشاهد" والفنان خالد بوزيد حول "الجسد كأداة تعبير" والفنان عاطف بن حسين في ورشة "الارتجال".وانطلقت عروض المسابقة الرسمية التي تحتضنها دار الثقافة بفرنانة، كما التأمت أمس مائدة مستديرة تحت عنوان " نحو هيئة مغاربية للمسرح " بإشراف المخرج والباحث محمد الكشو، وبمشاركة ثلة من الباحثين المسرحيين، وذلك في إطار ندوة " حياة المدينة من حياة المسرح ".وافتتحت أمس أيضا ندوة " المسرح والفرجة " بإشراف الأستاذ محمد مسعود إدريس وبمشاركة مجموعة من الباحثين وأهل القطاع .وتتواصل أشغال الورشات التنشيطية في صنع العرائس مع كل من الأساتذة ميساء السعيدي وطارق العتروس، وورشة الرقص الارتجالي مع الأستاذة نورهان ابو شعيشع من مصر.وكان أحباء الفن الرابع تابعوا عدة أعمال مسرحية بقاعة المركب الثقافي، وفي "الخيمة" العرض الكوريغرافي Circus لنوال اسكندراني وعرض مونودرام " روح " للفنانة فاطمة الفالحي وعرض الفنانة دليلة المفتاحي " قلب الرحى" في اليوم الأول.وتضمن برنامج المهرجان في يومه الثاني عرض "مارد بغداد" لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف ومسرحية "18 أكتوبر" لمركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر.وتتواصل العروض وأشغال الندوتين تزامنا مع بقية فعاليات المهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 بجندوبة في دورته الثالثة إلى غاية يوم الاثنين 21 مارس الحالي.