اتحاد الكتاب التونسيين يعقد مؤتمره الانتخابي الحادي والعشرين بمدينة المنستير

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ينطلق بعد ظهر اليوم الجمعة 18 مارس بمدينة المنستير، المؤتمر الانتخابي الحادي والعشرين لاتحاد الكتّاب التونسيين، الذي ستتواصل أشغاله غدا السبت 19 مارس.وسيخصّص اليوم الأول من المؤتمر لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي للمصادقة عليهما. أما اليوم الثاني، فستُجرى خلاله عملية الاقتراع لانتخاب مكتب جديد للاتحاد يضم 11 عضوا.ويبلغ عدد المنخرطين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 412 عضوا عاملا. وقد ترشح 24 منخرطا منهم لعضوية المكتب الجديد، بحسب ما أفاد وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) رئيس المكتب المتخلي صلاح الدين الحمادي.وسيبحث المؤتمرون أيضا، خلال أشغال المؤتمر، عديد القضايا المتصلة بواقع الكتّاب والكتاب والنشر في تونس ومسألة الدعم المرصود من الدولة لهذا القطاع الذي تضرّر خلال السنتيْن الأخيرتيْن جرّاء الأزمة الصحية العالمية لوباء كورونا، بالإضافة إلى النظر في إشكاليات دعم الورق ودعم صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني الذي يعتبره الكتّاب ضعيفا جدا مقارنة بقطاعات ثقافية أخرى.واتحاد الكتاب التونسيين هو جمعية ذات صبغة ثقافية تأسست مطلع السبعينات وتحصلت على تأشيرة العمل القانوني يوم 17 مارس من سنة 1971.