فريق من صندوق النقد الدولي يزور تونس نهاية مارس الجاري لمواصلة المناقشات حول برنامج تمويل جديد

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس

Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 22:00قراءة: 0 د, 48 ث
      
قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، الخميس، ان فريقًا من صندوق النقد الدولي سيزور مع نهاية شهر مارس الجاري لمواصلة المناقشات مع السلطات التونسية بشأن اتفاقية تمويل جديدة.

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وأشار رايس في تصريح اعلامي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للصندوق، إلى ان هناك "تقدما جيدا" في المفاوضات مع السلطات التونسية، مشددا على ان صندوق النقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكا "قويا" لتونس.

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس ، كريس جيريغات، قد اكد على اثر محادثات افتراضية أجرتها فرق صندوق النقد الدولي في الفترة من 14 إلى 23 فيفري 2022، أن المناقشات مع السلطات التونسية "حققت تقدما جيدا"، واصفا هذه المناقشات بالمثمرة.
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وقال "لقد حققنا تقدما جيدا في المفاوضات وسنواصلها في الأسابيع المقبلة لبحث إمكانية بدء برنامج تمويل جديد لتونس".

وقد ابرزت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن هذه المناقشات كانت "فعالة" و "جاءت على كل التفاصيل التي طالب بها الصندوق".
وتهدف تونس من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.


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