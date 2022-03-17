المنستير: الاحتفاظ بثلاثة أشخاص متورطين في تدليس وثيقة مدرسية من بينهم شخص نجح في دورة لرقباء الحرس الوطني

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الاربعاء، بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص متورطين في تدليس ومسك واستعمال مدلس، من بينهم شخص نجح في دورة لرقباء الحرس الوطني، وينتظر إحالتهم غدا الجمعة على أنظار النيابة العمومية من أجل الجرائم المذكورة، وفق ما أفاد به "وات"، اليوم الخميس، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.وتتمثل حيثيات هذه القضية في أنّ شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، ترشح إلى دورة رقباء الحرس الوطني، وقدم ضمن ملف ترشحه شهادة مدرسية تنص على أنّ مستواه الدراسي السنة التاسعة أساسي، وبالتثبت من هذه الوثيقة من قبل المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، أكدت هذه الأخيرة أنّها وثيقة مدلسة، وأنّ مستواه الحقيقي هو السنة السابعة أساسي.وببحث فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير الشخص الذي قدم ضمن ملف ترشحه وثيقة مدلسة، أفاد هذا الأخير بأنّه تحصل عليها مقابل مبلغ مالي من طرف أحد الأشخاص، وبالتالي شملت الأبحاث شخصين آخرين متورطين في هذه الجريمة، حسب ذات المصدر.