أمر رئاسي بإنهاء تكليف والي جندوبة

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي مقتضب، نشرته مساء اليوم الخميس على صفحتها الرسمية، أن رئيس الدولة، قيس سعيد، أصدر اليوم أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف علي المرموري، بمهام والي بولاية جندوبة.





