المنستير: النّقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي تنفذ وقفة احتجاجية على خلفية جملة من المطالب المهنية

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نفّذت، اليوم الخميس، النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، بمشاركة مختلف النقابات الأساسية لكلّ الأسلاك من شرطة وحرس وحماية مدنية وسجون وإصلاح الراجعة لها بالنظر، وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالمنستير، للمطالبة بجملة من المطالب المهنيّة المؤكدة، وفق ما أفاد به (وات)، الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالجهة، مراد بن صالح.ويطالب الأمنيون المباشرون، من الذين أحيلوا على شرف المهنة، بضرورة سن قانون أساسي جديد لقوّات الأمن الداخلي، واحترام العمل النقابي صلب المؤسسة الأمنية، معتبرين "أن هناك اليوم نوع من التهميش والاحتقار للعمل النقابي".وتشمل جملة المطالب المهنية للأمنيين، وفق بن صالح، إعادة سلك السجون والإصلاح إلى وزارة الداخلية وإلغاء أمر الإلحاق الذي يعود الى النظام السابق، وإعادة هيكلة ديوان الحماية المدنية الذي ظل مهمشا إلى حدّ اللحظة، والمطالبة بالترفيع في منحة الخطر.وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه لابّد للدولة من تحمل مسؤولياتها والالتزام بوعودها في الترفيع في هذه المنحة، خاصة أمام الغلاء المشط، وتحسين الظروف المادية للأمنيين، وتوفير الموارد البشرية ووسائل النقل، إذ أنّ العديد من الوحدات الأمنية بالجهة تفتقر حتى إلى وسيلة نقل، علاوة على مطالبتهم بالعلاج والتنقل المجاني لفائدة الأمنيين الذين أحيلوا على شرف المهنة، وهو امتياز كانوا يتمتعون به قبل الثورة.وأضاف، ذات المصدر، أنّ هناك مطالب أخرى تخص كافة الأسلاك الأمنية، بما في ذلك قانون تجريم الاعتداءات على المنتسبين إلى المؤسسة الأمنية في ظل قوافل الشهداء اليومية، معتبرا أنّ وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والهيئة العامة للسجون والإصلاح وديوان الحماية المدنية لابّد لهم من فتح أبواب التفاوض مع النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي لحلحة مختلف المشاكل العالقة، وأنه في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم سيواصلون تحركاتهم.وكان المشاركون في الوقفة قد رفعوا لافتات طالبوا فيها "بحق سلك السجون والإصلاح في سنوات التنفيل على بقية الأسلاك الأمنية الأخرى"، و"الاعتماد على التدرج القديم لسلك السجون والإصلاح في ترقيات سنة 2022"، و"تقنين منحة الالزام والساعات الإضافية"، و"منحة الخطر أولوية قصوى".