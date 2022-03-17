المنستير: إلقاء القبض على 17 شخصا من أجل مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك والترويج


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 19:38قراءة: 0 د, 30 ث
      
وات - ألقت، أمس الاربعاء، فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة بالتنسيق مع دوريتي النجدة ومصلحة الطريق العمومي، القبض على 17 شخصا، وذلك خلال عملية مداهمة، بإذن من النيابة العمومية، لمنزل كائن بالمنطقة السياحية بالدخيلة، وفق ما أفاد به (وات)، اليوم الخميس، الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي، مراد بن صالح.

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وقد وقع الاحتفاظ بهذه المجموعة، من أجل مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك والترويج، وحجزت الوحدات الأمنية لديهم كمية من المواد المخدرة من نوع "الكوكايين"، ومبالغ مالية متفاوتة.
وأذنت النيابة العمومية، بالاحتفاظ بهم، في انتظار القيام بالتحاليل اللازمة في الغرض، ليقع فيما بعد إحالتهم على النيابة العمومية، حسب ذات المصدر.


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