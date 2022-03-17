تنسيقية حركة الشعب بأريانة تدعو والي الجهة إلى حل المجلس البلدي

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دعت التنسيقية المحلية لحركة الشعب بأريانة، اليوم الخميس، والي أريانة بوصفه رئيس الجهة، إلى "التدخل العاجل وحلّ المجلس البلدي بأريانة "الذي أصبح مضرا بمصالح المنطقة وأبنائها، وذلك كما ينص عليه الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية"، معتبرة أن المجلس "فاقد الأهلية والشرعية والمشروعية لأنه لم يقم بواجباته التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية خاصة في الفصل 200".واستنكرت التنسيقية في بيان تلقت (وات) نسخة منه، "ما جد البارحة من أحداث مؤسفة قبل وخلال الجلسة البلدية بأريانة من محاولة منع المواطنين من الحضور وعدم فسح المجال لهم للتدخل وخاصة ممثلي المناطق".كما انتقدت ما يقوم به رئيس بلدية أريانة وعدد من المستشارين "من تهميش ممنهج للمواطنين وتغييبهم عن حضور الجلسات بتعلة الوضع الصحي وعدم القيام بجلسات تمهيدية ومجالس دائرة، بالإضافة إلى منعهم من حضور اجتماعات اللجان وعجز البلدية عن تنفيذ المشاريع المبرمجة منذ 2016 وتردي البنية التحتية والخدمات في المنطقة البلدية".وعبرت في ذات البيان، عن مساندتها المطلقة لرئيس المكتب الجهوي لحركة الشعب بأريانة حبيب رابح، الذي قرر الاستقالة من خطة ممثل اريانة الجديدة 1 وتفهمها لقراره، لأنه مثل المنطقة أفضل تمثيل طيلة ثلاث سنوات ونصف رغم كل محاولات التهميش، مؤكدة على حقه في حضور الجلسات التي يعقدها المجلس البلدي كمواطن وكممثل منطقة منتخب والتدخل خاصة في ظل عدم القيام بجلسات تمهيدية او مجالس دائرة كما ينص عليه القانون".كما وجهت الدعوة، في ذات البيان، إلى جميع ممثلي المناطق ومكونات المجتمع المدني والسياسي المحلي إلى الاجتماع في أقرب الآجال والتنسيق لطرح بدائل واقعية عن المجلس الحالي لخدمة المواطنين في المنطقة".وأشارت التنسيقية في بلاغها، إلى قرار حسام عكاري عضو التنسيقية المحلية لحركة الشعب بأريانة، استقالته من تمثيل منطقة حي التعمير لنفس الأسباب.وكان رئيس المكتب الجهوي لحركة الشعب بأريانة، حبيب رابح، أعلن أمس الأربعاء، استقالته من خطة ممثل أهالي منطقة أريانة الجديدة1، "احتجاجا على منع المواطنين من مواكبة أشغال الجلسة العادية الأولى للمجلس البلدي بأريانة لسنة 2022، ومنعه من أخذ الكلمة" حسب قوله.وانتقد رابح، في تصريح لـ(وات)، "منع المواطنين بقرار من رئيس البلدية فاضل موسى، من حضور الجلسة العادية الأولى لسنة 2022 للمجلس البلدي بأريانة بتعلّة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي للتوقّي من جائحة كورونا، معتبرا ذلك "تهميشا للمواطنين من خلال حرمانهم بطريقة تعسفية من إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم للارتقاء بأداء المجلس البلدي". كما انتقد عدم مبادرة المجلس البلدي بعقد جلسات تمهيدية واجتماعات دائرة وغياب تام للتشاركية بسبب ما أسماه "تفرد رئيس البلدية بالرأي"."وعبر رابح، "عن أسفه لتحول الحكم المحلي تدريجيا الى حكم فردي لكن بعناوين براقة لا اثر لها في حياة المواطن"، حسب توصيفه، معتبرا أن "تراكم المشاكل وانتشار الفوضى في كل أحياء مدينة أريانة وسط انكار تام من رئيس البلدية الذي يفتقد لأي ارادة للإنجاز يعتبر تنكرا لالتزاماته تجاه ناخبيه".كما انتقد، أيضا، ما قال إنه "عدم وضوح بنود ميزانية البلدية وتضخم ميزانية المشاريع الادارية على حساب مشاريع القرب وغياب اي ضمانات لتنفيذ المشاريع المؤجلة والتي تعود إلى سنة 2016 الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفتها ويعسر إنجازها مستقبلا"، وهو ما سيؤدي حسب رأيه "إلى تعميق معاناة متساكني أريانة المدينة وإلى تراجع معايير جودة الحياة بسبب عدم قدرة المجلس البلدى الحالي على حل المشاكل المتراكمة".