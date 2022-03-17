أريانة: استرجاع عقارين دوليين بمساحة جملية تقدّر بـ7,5 هكتارات في سيدي ثابت

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تولّت المصالح التابعة للإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة، اليوم الخميس، استرجاع عقارين دوليين فلاحيين بمساحة جملية تقدّر بـ7,5 هكتارات، يقعان بعمادة بجاوة 2 من معتمدية سيدي ثابت بولاية أريانة، كانا "تحت تصرّف غير شرعي"، وفق ما أفاد به (وات)، مدير العمليات العقارية بالادارة الجهوية لاملاك والشؤون العقارية بأريانة، شكيب نويرة.وجرت عملية الاسترجاع، وفق المصدر ذاته، "تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة بحضور مختلف المصالح الأمنية والإدارية وممثلي السلط المحلية المعنية بالموضوع".وستعمل الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة، بعد تسلّمها لهذين العقارين على إعادة توظيفهما في أقرب الآجال.