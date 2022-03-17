صفاقس: عرض 4 مقترحات مشاريع لمؤسسات ومستثمرين خواص ترمي إلى إنجاز وحدات معالجة النفايات وتثمينها كحل دائم لأزمة النفايات

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بحضور ثلة من الباحثين والخبراء في مجال البيئة وممثلي الهياكل البيئية العمومية وممثلي عدد من الجمعيات، تم اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات البلدية بصفاقس، عرض 4 مقترحات مشاريع لمعالجة وتثمين النفايات تلقتها بلدية صفاقس من قبل مؤسسات ومستثمرين خواص تونسيين وأجانب.وثمّن رئيس بلدية صفاقس منير اللومي في افتتاح هذا اليوم الدراسي ما وصفه بال"المرور إلى مرحلة عملية"، تمكّن من "عرض مقترحات واقعية" لحل أزمة النفايات المتواصلة في الجهة، مؤكدا أن فريقا من الخبراء والجامعيين سيقومون بتقييم هذه المقترحات واختيار أفضلها لتتولى البلدية تقديمها في مرحلة لاحقة إلى وزارة البيئة التي تملك الإمكانيات المادية واللوجيستية لإنجازها، بحسب تعبيره.من جهته قال رئيس جمعية "صفاقس مدينة جامعية" عز الدين بوعصيدة إن المجتمع المدني ولا سيما المتخصص في القضايا البيئية والعلمية والتكنولوجية يساهم في إيجاد الحلول العملية في "قضية مزمنة ومتشعبة بسبب محودودية إدراك المواطنة والضعف المالي لمؤسسات الدولة والفساد المتمكن من مفاصل الدولة" وذلك بتقديم الخبرات والمعرفة العلمية التي تساعد الدولة على اتخاذ القرار الصائب.وأثار عدد من الجامعيين الباحثين والصناعيين والمختصين في المجال البيئي خلال حصة نقاش حول المشاريع المقدمة، سلسلة من المسائل التقنية المتعلقة بقدرة المشاريع المقترحة على حل مجموعة من الصعوبات التقنية والمالية والإشكاليات الأخرى المتعلقة منها بالكلفة الطاقية وصعوبات الفرز الانتقائي للفضلات سواء القبلي من المصدر أو البعدي في المصبات.وشدّد الأستاذ بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس عبد المنعم القلّال على ضرورة إنجاز مشروع متكامل يضع حدّا للأزمة البيئية بمختلف جوانبها ويأخذ بعين الاعتبار فيها الرسكلة وإنتاج المستسمد عبر التقنيات التكنولوجية والبيولوجية الفضلى.كما طرحت أستاذة جامعية مختصة في الاقتصاد البيئي إشكالية التمويل وإيجاد الجهات الممولة لمثل هذه المشاريع الشائكة التي تتطلب مشاريع مجربة وقابلة للتنفيذ بشكل سريع، وفق قولها.واستأثر مقترح مؤسسة ألمانية مختصة في رسكلة وتثمين النفايات، منتصبة حديثا في تونس وعديد الدول مثل اسبانيا وكندا، باهتمام الحاضرين وتفاعلاتهم، حيث قدم مدير المؤسسة مارتين كوتزور عرضا مفصلا للتصور الذي وصفه بالشامل للقضاء على النفايات بكل أشكالها (منزلية وصناعية وخطيرة) مع صفر تلوث وتثمين طاقي للفضلات ، بحسب قوله.بدورها قدمت ممثلة مؤسسة سويسرية هدى عبد اللّاوي عرضا لمقترح مشروع لمعالجة النفايات يتمثل في إنجاز مصانع تحوّل الفضلات بمختلف أنواعها (الاستشفائية والنووية والمنزلية والصناعية..) الى طاقة بتنوع أصنافها وفق المعايير والمقاييس الدولية، وذلك في إطار هبة لتونس بأهداف إنسانية بحتة وفق قولها.وأضافت عبد اللاوي أن الاتفاقية ستكون في حال قبولها ب"دولار رمزي"، ووصفت المشروع المقترح ب"المشروع صفر تلوث وصفر كلفة مالية وبضمانات ومواصفات جودة كاملة"، وقالت بأن امتلاك تونس للمشروع تكون بعد 5 سنوات وذلك بعد أن تقدم الشركة القائمة بالمشروع التقنية والتكنولوجيا المعتمدة من طرفها والتي تقدمها بالشراكة مع جهات مانحة على الصعيد الدولي التي تموّل مشاريع لفائدة الدول في طور النمو ومنها البنك الدولي، وفق قولها.جدير بالذكر أن ولاية صفاقس التي تعرف انتشارا متواصلا للمصبات منذ غلق المصب المراقب بالقنة في عقارب في سبتمبر الفارط تنتج يوميا ما قدره 650 طنا من النفايات في اليوم 60 بالمائة منها فضلات عضوية بحسب الأرقام التي قدمها ذاكر الحدّاد عن مؤسسة منتصبة في تونس تابعة للتمثيلية الجهوية لوكالة الطاقة الذرية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي قدمت أحد المقترحات الخمسة المعروضة في اليوم الدراسي.