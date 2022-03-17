توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ومؤسسة (FHS) هانز سيدل


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 17:03قراءة: 0 د, 22 ث
      
وقعت وزارة البيئة، أمس الإربعاء 16 مارس 2022 تحت إشراف وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي مذكرة تفاهم مع مؤسسة هانس سيدل ، التي تمثلها أوتا ستاشوسكي ، وذلك لتعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة ، الوعي الاجتماعي والبيئي، و الحوكمة البيئية الجيدة.
هذا وتنص مذكرة التفاهم هذه على إنشاء نظام فرز انتقائي لإعادة تدوير النفايات في الوزارة، ووضع خطة استراتيجية لإنشاء نموذج مسؤول بيئي داخل الوزارة والعمل على الجانب القانوني والعلمي للبيئة الجديدة.

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