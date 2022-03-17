الجاليات القادمة من اوكرانيا ووضعية الطلبة التونسيين في رومانيا أبرز محاور لقاء الجرندي مع كاتب الدولة للخارجية الروماني

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أثنى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال لقائه أمس الاربعاء، بكاتب الدولة الروماني للشؤون الخارجية كورنال فاروتا، على المجهودات التي قامت بها رومانيا لاستقبال الجاليات القادمة من أوكرانيا، وخاصة منها الجالية التونسية التي وجدت كل الإحاطة والرعاية على الحدود الرومانية الأوكرانية وكذلك على الحدود مع مولدافيا.وأبلغ الجرندي، الذي يترأس الدورة الوزارية 40 للفرنكوفونية بباريس، كاتب الدولة الروماني للشؤون الخارجية، تحيات وامتنان رئيس الجمهورية وكافة الشعب التونسي للقيادة والشعب في رومانيا على هذا المد التضامني، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية .كما تطرق الجانبان، الى الامكانيات المتاحة في رومانيا لمساعدة الطلبة التونسيين على استئناف مسارهم الدراسي، بعد أن اضطرّوا للانقطاع عن جامعاتهم بسبب الوضع الراهن في اوكرانيا. وتمّ الاتفاق على مواصلة المشاورات الثنائية في هذا الاتجاه.واستعرض الجانبان أيضا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية يين البلدين في مختلف المجالات، وضرورة تطويرها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.