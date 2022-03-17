القصرين: أمنيون يحتجون على خلفية مطالب مهنية عالقة

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نفذت وحدات أمنية تابعة لقوات الأمن الداخلي بولاية القصرين من مختلف الأسلاك، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالقصرين، منددين ب"سياسة المماطلة والتسويف المتبعة من قبل سلطة الإشراف تجاه مطالبهم المهنية المشروعة".وأوضح كاتب عام النقابة الوطنية باقليم الأمن الوطني بالقصرين، زهير حليمي في تصريح إعلامي،أن تحركهم الإحتجاجي يشمل اليوم كافة ولايات الجمهورية وسيختتم قريبا بتحرك وطني في سبيل "نيل حقوقهم المغتصبة"، وفق تعبيره.وأضاف حليمي، أن مطالب الأمنيين المحتجين اليوم، تتعلق بسن قانون أساسي لقوات الأمن الداخلي، وتمكينهم من منحة الخطر، وتقنين الساعات الاضافية ومنحة الالزام، وتمتيع زملائهم في سلك السجون والاصلاح بالساعات الليلية مثلهم مثل بقية الأسلاك الأمنية الأخرى.ودعا، ايضا، الى تحسين ظروف عملهم عبر دعمهم بالمعدات والتجهيزات اللازمة في سبيل الاضطلاع بواجبهم في التصدي للجرائم المنظمة والعمليات الإرهابية على أكمل وجه، الى جانب احترام العمل النقابي صلب المؤسسة الأمنية والسجنية.وأكد المحتجون، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، على مواصلة نضالاتهم في سبيل نيل حقوقهم .