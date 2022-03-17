وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفذ المرحلة الثانية من برنامج الإدماج المهني " من الطالب إلى الطالب"


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 14:33قراءة: 0 د, 45 ث
      
تابع 48 طالبا من مختلف ولايات الجمهورية ( بمعدل طالبين اثنين عن كل ولاية)، أياّم 14 و15 و16 مارس الجاري، بولاية سوسة، الجزء الثاني من برنامج الإدماج المهني "من الطالب إلى الطالب" الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تنمية مهارات الطلبة في مجال الإدماج المهني وخلق ديناميكية وحركيّة في الوسط الجامعي.

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و بحسب بلاغ من صادر عن الوزارة، تتمثل المرحلة الثانية من هذا البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مراكز المهن وإشهاد الكفاءات وبالشراكة مع المنظّمة الألمانية كونارد اديناور في تولي الطلبة المشاركين بتأطير من مسؤولي مراكز المهن وإشهاد الكفاءات، إنجاز مشاريع متعلّقة بالإدماج المهني موجّهة لطلبة المؤسّسات الجامعية المتواجدة بالولاية التي ينتمي إليها المشارك فيه (تمّ اختيار عدد 02 طلبة عن كل ولاية). ويتمثّل البرنامج في مرحلته الأولى في دورتين تكوينيتين متوازيتين، الأولى موجّهة إلى الطلبة حول تقنيات الاتّصال والتواصل والإدماج والتأهيل للحياة المهنية، والثانية موجّهة إلى مسؤولي مراكز المهن وإشهاد الكفاءات 4 حول تقنيات إدارة ومرافقة المشاريع.

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