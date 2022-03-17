أمين سليم: تونس تعيش حاليا على وقع انتهاء الموجة الخامسة من كوفيد-19

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تعيش تونس حاليا على وقع انتهاء الموجة الخامسة من فيروس كورونا وفق ما أفاد به (وات) الخميس عضو اللجنة العلمية ضد كورونا أمين سليموأشار أمين سليم إلى تراجع مؤشرات الوضع الوبائي مبرزا أن عدد الوفيات بلغ أقل من 5 حالات وفاة في اليوم بالإضافة إلى تسجيل نسب متفاوتة في التحاليل الإيجابيةوأضاف أن نسبة التلقيح بجرعة تعزيز المناعة، الجرعة الثالثة المضادة لكورونا، لا تزال ضعيفة في تونس، واصفا ذلك بالـ"النقطة السوداء" في مسار الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروسولفت إلى أن اللجنة العلمية منكبة حاليا في تدارس الحلول الممكنة لتلافي تداعيات هذا المشكل وتوعية المواطنين والمواطنات بأهمية التلقيح بالجرعة الثالثة فضلا عن تعزيز عملية التلقيح خلال شهر رمضان من أجل قضاء فصل صيف آمن وتجنب موجة سادسة من الفيروسوكانت وزارة الصحة شددت في اجتماعاتها الأخيرة حول الوضع الوبائي على أهمية النظر في البروتوكولات الصحية الخاصة بالفترة القادمة وتنظيم عمليات التلقيح وتكثيفها خلال شهر رمضان وتقريبها من المواطنين في أماكن التجمعات ودور العبادةيذكر أن عدد المواطنين الذين استكملوا تلاقيحهم بلغ قرابة 6.341.665 شخصا فيما لم يتجاوز العدد الإجمالي للتلقيح بجرعة تعزيز المناعة 1.158.567 جرعة حسب آخر احصائيات وزارة الصحة