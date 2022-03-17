استكمال تنفيذ قرارات هدم وإزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية بسوسة

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واصلت بلدية سوسة ومصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة، صباح اليوم الخميس، تنفيذ قرارات هدم وإزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية بسوسة، وذلك في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد عديد النزل السياحية التي قام اصحابها سابقا بحيازة اجزاء من الملك العمومي البحري بدون وجه حق قانوني.وأفاد مصدر من الحرس البحري بسوسة بأن عمليات الهدم والازالة تمت بمعاضدة من أعوان الحرس البحري والأمن الوطني بسوسة وعناصر الشرطة البلدية بسوسة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والادارية والفنية في جميع المخالفات المرفوعة سابقا من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والحرس البحري بسوسة.وأكد انه سبق وان تم تنبيه مرتكبي هاته المخالفات سواء أصحاب النزل او الممثل القانوني لهم بضرورة إزالة ما تم بناؤه او انشاؤه بالملك العمومي البحري تلقائيا مع امهالهم مدة زمنية قانونية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة أخرى من قرارات استرجاع الملك العمومي البحري بسوسة في قادم الأيام.