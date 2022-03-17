سليانة: نجاح الإضراب الجهوي للبلديات بنسبة 93 بالمائة

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بلغت نسبة نجاح الإضراب العام الجهوي بكافة بلديات ولاية سليانة، اليوم الخميس، 93 بالمائة، وفق ما ذكره الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي، في تصريح لـ(وات).وبيّن الكاتب العام للفرع الجامعي للبلديات بسليانة، مراد المسعودي، أن الإضراب الذي ينفذه اليوم أعوان وإطارات كافة البلديات يأتي إحتجاجا على التعدي على الحق النقابي وحق الإضراب من قبل رئيس بلدية الروحية.وأضاف أن المحتجين متضامنون مع الكاتب العام للنقابة الأساسية لبلدية الروحية، والكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل "إثر إستهدافهما بشكوى كيدية من قبل رئيس بلدية الروحية"، على خلفية الإضراب الذي تم تنفيذه مؤخرا، وفق قوله.من جهة أخرى، نفّذ عدد من أعوان وإطارات كل بلديات ولاية سليانة وقفة احتجاجية أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل تم خلالها غلق الطريق الرئيسية المؤدية لمكثر بالمعدات الثقيلة ورفع شعارات تنادي بحل المجلس البلدي بالروحية وفق ما عاينته صحفية(وات) بالجهة.