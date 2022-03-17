المنتخب التونسي لكرة القدم: 28 لاعبا للمواجهة المزدوجة مع مالي

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وجه الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بقيادة جلال القادري الدعوة الى 28 لاعبا للمواجهة المزدوجة مع مالي في اطار الدور الحاسم من تصفيات كاس العالم قطر 2022 وهم:في حراسة المرمى: البشير بن سعيد - ايمن دحمان - علي الجمل - معز حسن.في الدفاع: ديلان برون - اسامة الحدادي - بلال العيفة - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراغر - حمزة المثلوثي - علي العابدي - علي معلول.في وسط الميدان: الياس السخيري - الفرجاني ساسي - غيلان الشعلالي - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - حنبعل المجبري.في الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس - سعد بقير - سيف الدين الجزيري - عصام الجبالي - طه ياسين الخنيسي.وشهدت القائمة الجديدة مقارنة بكاس امم افريقيا الاخيرة عودة الحارس معز حسن بدلا من فاروق بن مصطفى الى جانب نادر الغندري والفرجاني ساسي ومرتضى بن وناس وسعد بقير وطه ياسين الخنيسي مقابل الاستغناء عن خدمات محمد امين بن حميدة وعمر الرقيق وحمزة رفيعة وسيف الدين الخاوي.