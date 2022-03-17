الجرندي في الندوة الوزارية للفرنكفونية.. ."المسائل المدرجة على جدول الاعمال تعكس دقة المرحلة الدولية الراهنة"

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على الأهمية التي تكتسيها الدورة الاستثنائية الأربعين للندوة الوزارية للفرنكوفونية المنعقدة بباريس أمس الأربعاء معتبرا أن المسائل المدرجة على جدول اعمال الندوة تعكس دقة المرحلة الدولية الراهنة لا سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، وما خلفته من تراجع في النمو الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية بمختلف أبعادها.وبين الجرندي الذي ترأس أشغال هذه الدورة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، ان حفظ الامن والسلم الدوليين يستدعي استجابة شاملة لمختلف التحديات الماثلة بما في ذلك مكافحة الارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة علاوة على ظاهرة التغير المناخي وتنامي الهجرة غير الشرعية وما تفرزه من انعكاسات انسانية وأمنية.كما أكد على ضرورة مكافحة تدفق المعلومات المغلوطة لما تمثله من تهديد غير مسبوق على الديمقراطية عبر العالم وعلى اقتصاديات الدول واستقرار الشعوب.وأبرز وزير الخارجية إيمان تونس الراسخ بترابط وتكامل قيم الأمن والسلم والديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتنمية وحقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة، مشددا على ضرورة تشريك المرأة والشباب في إدارة الشأن العام وفي عملية اتخاذ القرار وعلى أهمية تكريس جميع هذه القيم لتصبح عقلية ونمط حياة.وأعرب عن دعم تونس لجميع الجهود المبذولة لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل المنظمة الدولية للفرنكوفونية واستعداد بلادنا للمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والبرامج المعتمدة في الخصوص والعمل على إثرائها وإنجاحها.وحول قمة الفرنكوفونية بجربة 2022، أكد وزير الخارجية جاهزية تونس لاحتضانها وعزمها على إنجاح هذا الاستحقاق الهام سواء من حيث الشكل أو المضمون.