مدينة المحمدية تستضيف يوم الاحد 20 مارس الجاري تظاهرة جائزة "سيف" الكبرى لسباقات الدراجات


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 14:39قراءة: 0 د, 13 ث
      
تستضيف مدينة المحمدية يوم الاحد 20 مارس الجاري تظاهرة جائزة "سيف" الكبرى لسباقات الدراجات . وستقترن التظاهرة بتنظيم يوم مفتوح للرياضة اللجميع.
ويشمل البرنامج سباقات رياضية وعروض وورشات تنشيطية .
...


واصبحت تظاهرة سباقات "المحمدية" من اهم الفقرات القارة الدورية السنوية في برنامج الجامعة التونسية للدرجات.

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