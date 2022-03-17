مدينة المحمدية تستضيف يوم الاحد 20 مارس الجاري تظاهرة جائزة "سيف" الكبرى لسباقات الدراجات

تستضيف مدينة المحمدية يوم الاحد 20 مارس الجاري تظاهرة جائزة "سيف" الكبرى لسباقات الدراجات . وستقترن التظاهرة بتنظيم يوم مفتوح للرياضة اللجميع.
ويشمل البرنامج سباقات رياضية وعروض وورشات تنشيطية .
واصبحت تظاهرة سباقات "المحمدية" من اهم الفقرات القارة الدورية السنوية في برنامج الجامعة التونسية للدرجات.
ويشمل البرنامج سباقات رياضية وعروض وورشات تنشيطية .
واصبحت تظاهرة سباقات "المحمدية" من اهم الفقرات القارة الدورية السنوية في برنامج الجامعة التونسية للدرجات.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242893