مدينة المحمدية تستضيف يوم الاحد 20 مارس الجاري تظاهرة جائزة "سيف" الكبرى لسباقات الدراجات

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تستضيف مدينة المحمدية يوم الاحد 20 مارس الجاري تظاهرة جائزة "سيف" الكبرى لسباقات الدراجات . وستقترن التظاهرة بتنظيم يوم مفتوح للرياضة اللجميع.ويشمل البرنامج سباقات رياضية وعروض وورشات تنشيطية .واصبحت تظاهرة سباقات "المحمدية" من اهم الفقرات القارة الدورية السنوية في برنامج الجامعة التونسية للدرجات.